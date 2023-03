Agroceres PIC inaugura, em Paranavaí, novo núcleo genético que contou com mais de R$ 332 milhões de investimentos

O município de Paranavaí viveu nesta sexta-feira (10/3) mais um momento que ficará marcado na história. Foi inaugurado o novo núcleo genético da Agroceres PIC, que contou com investimento de R$ 332 milhões e será o maior da América Latina e um dos mais avançados do mundo. Com integração internacional, a unidade estabelece um novo modelo de melhoramento genético de suínos no Brasil, posicionando o país como produtor e exportador de material genético.

Com 70 mil m² de área construída, a Granja Gênesis conta com 22 galpões e possui capacidade para alojar 3.600 fêmeas elite. “O Núcleo Genético Gênesis estabelece um novo paradigma no trabalho de melhoramento genético no Brasil e posiciona o País como um dos centros globais de desenvolvimento genético de suínos”, explica Alexandre Furtado da Rosa, diretor Superintendente da Agroceres PIC. “Com uma estrutura robusta, alta tecnologia e valendo-se de modernos conceitos produtivos, a Gênesis será responsável pela produção de reprodutores e fêmeas de altíssimo valor genético, para o Brasil e o mundo”.

A Gênesis será uma das mais modernas unidades de produção de material genético do mundo, referência em biossegurança, instalações, ambiência e bem-estar animal. Sua inauguração confere a Agroceres PIC elevado patamar de pesquisa e desenvolvimento e maior independência tecnológica. A unidade foi construída também para funcionar como um vetor de transformação e modernização da suinocultura brasileira. Muitos dos conceitos utilizados na unidade poderão ser replicados pelos produtores brasileiros.

O primeiro lote de suínos de elite, formado por 900 animais já chegou ao Brasil e está na Estação Quarentenária de Cananeia (EQC), onde cumpre os procedimentos sanitários exigidos pela legislação brasileira. Os reprodutores foram transportados, em voo charter, diretamente do Núcleo Genético Barrick, Granja Elite da PIC, localizada nos Estados Unidos. A operação, maior importação da história do segmento brasileiro de genética de suínos, foi acompanhada por um profissional da área de Bem-estar Animal da Agroceres PIC e foi um sucesso. A expectativa é que os animais cheguem à unidade no início de abril, data do povoamento da Gênesis.

O secretário de Agricultura de Paranavaí, Tarcísio Barbosa, definiu a data como histórica. “Olhando pra trás, da primeira vez que viemos neste terreno e conversamos sobre os projetos, nem dá pra imaginar que se transformou nisso tudo. Desde o primeiro momento, o prefeito KIQ colocou toda a equipe a disposição e pediu que fizéssemos o que fosse necessário para que o projeto se concretizasse. Esse momento pode mudar a história da cidade, pois começamos a fazer parte da suinocultura mundial”, exaltou.

O deputado federal Tião Medeiros exaltou a importância da chegada da suinocultura em Paranavaí. “Nós já somos conhecidos pela pecuária, pela mandiocultura e citricultura. Agora, não só Paranavaí, mas a região noroeste ficará conhecida também como um local da suinocultura. E não é uma comum, mas é a de genética, que agrega um valor muito grande a cadeia. Estamos muito alegres por esse momento”.

Estiveram na inauguração, além das autoridades já citadas, o Presidente da Agroceres Pic no Brasil, Marcelo Araújo Ribeiral; o Diretor Presidente da Adapar, Otamir César Martins; o Superintendente do Ministério da Agricultura no Paraná, Cleverson Freitas; prefeitos da região, vereadores, secretários municipais, executivos e demais autoridades.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí