Alerta: empresas devem ficar atentas a atestados falsos apresentados em nome da UPA

A direção da UPA 24 horas foi informada no início desta semana sobre uma possível fraude envolvendo o nome da Unidade de Saúde e dos profissionais médicos ali lotados. Segundo as informações iniciais, uma grande quantidade de atestados médicos falsos foi emitida para justificar a falta de funcionários de grandes empresas no trabalho.



Empresas devem ficar atentas a atestados falsos apresentados em nome da UPA





“O responsável pelo setor de Recursos Humanos (RH) de uma grande empresa de Paranavaí entrou em contato conosco informando que tinha em mãos vários atestados emitidos em nome da UPA, mas que suspeitou da veracidade dos documentos. Ele enviou fotos dos atestados e, durante pesquisa no nosso sistema de Prontuário Eletrônico, foi constatado que os pacientes não tinham ficha nem qualquer outro registro de atendimento na data do atestado apresentado. Os registros apontavam que a última vez que os pacientes tinham passado por atendimento na UPA havia sido há semanas, meses e até mesmo no passado”, explica a diretora da Unidade de Pronto Atendimento 24 horas, Simone Baggio.

A diretora da UPA conta ainda que “o responsável pelo RH daquela empresa fez cópias e me enviou mais de 20 atestados para conferência. Imprimi todos e, fazendo uma comparação com nossos atestados oficiais, são nítidas várias divergências, que vão desde a formatação até as assinaturas dos médicos nos documentos. O tamanho das letras é diferente, espaçamento entre as linhas, numeração de páginas, o símbolo da UPA e o nome do município são maiores no atestado falso e, além disso, as assinaturas dos médicos não conferem. Tem atestados emitidos no nome de um médico, mas constando a assinatura de outro. O atestado da UPA é emitido diretamente no sistema do Prontuário Eletrônico, então o documento tem um padrão inalterável”, esclarece.

Segundo Simone Baggio, não há qualquer indício de que algum funcionário da UPA esteja envolvido na possível fraude. “Nossa suspeita é de que tem alguém na cidade vendendo atestados falsos usando o nome da UPA. Há pouco tempo, uma médica da nossa Unidade relatou que atendeu uma paciente em um posto de saúde e ouviu uma declaração estranha. A paciente pediu atestado, mas como não havia qualquer impeditivo de saúde para que ela retornasse ao trabalho naquele dia, a médica só forneceu uma Declaração de Comparecimento, para justificar o período que a funcionária ficou fora da empresa. A paciente insistiu, mas como a médica negou, a mulher disse que conseguiria um atestado na empresa mesmo. Por isso, estamos alertando aos empresários de Paranavaí para ficarem atentados a estas situações, já que ouvimos relatos até de que funcionários de algumas empresas estariam afastados pelo INSS usando atestados falsos semelhantes a estes”.

A diretora da UPA informou que já registrou um Boletim de Ocorrência com as cópias dos atestados falsos que chegaram até ela. As cópias dos documentos também já foram encaminhadas à Procuradoria Jurídica da Prefeitura, que deve abrir uma sindicância para apurar os fatos.

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico também deve mandar uma Nota Informativa para as empresas cadastradas junto ao município, para que todos estejam cientes do ocorrido e fiquem atentos a tentativas de fraudes usando o nome do município.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí