Alteração: Cadastro e atualização do Passe Livre do Estudante somente de forma presencial

O município de Paranavaí, por meio da Secretaria de Educação, informa que alterou o formato de cadastro e atualização do Passe Livre do Estudante. Após a divulgação de que os cadastros seriam feitos de forma on-line, houve um expressivo volume de inscrições recebidas com erros de documentos. Por conta disso, as inscrições passarão a ser realizadas somente de forma presencial.

Para garantir a eficácia e a precisão no processo, as inscrições serão realizadas às segundas, quartas e sextas, de forma presencial na Secretaria de Educação de Paranavaí, localizada na Rua Marechal Cândido Rondon, nº 1.596. Os atendimentos serão realizados das 8h30 às 10h30 e das 14h às 16h.

O aluno precisa apresentar os seguintes documentos: fotocópia do RG e CPF (frente e verso) do aluno; comprovante de residência atualizado (até 3 meses); comprovante de matrícula do aluno; e foto 3x4 recente. Caso o aluno não possua RG e CPF, é necessário apresentar cópia da certidão de nascimento e fotocópia do RG e CPF (frente e verso) do responsável.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí