Amauri Niehues assume como novo secretário de Desenvolvimento Urbano

O município de Paranavaí tem um novo secretário no comando da pasta de Desenvolvimento Urbano. Formado em Administração e Direito e com diversas especializações no currículo, Amauri Sebastião Niehues, que já foi diretor nacional de Recursos Humanos do Banco do Brasil, assumiu nesta terça-feira (4/1) o comandado da secretaria.

Nascido em Paranavaí, Amauri é formado em Administração pela Unespar (Campus Paranavaí – 1982) e em Direito pela Faculdade de Direito Curitiba (UniCuritiba – 2005). Ele possui especialização em Governança Corporativa (USP), Agribusiness (Fundação Instituto de Administração) e Gestão Estratégica (UFMG).

Como experiência profissional, Amauri passou 32 anos no Banco do Brasil, começando como escriturário, passando pela gerência e superintendência, até chegar ao cargo de Diretor. Durante e após o trabalho no banco, Amauri fez parte do conselho de empresas como Brasilcap, Brasilprev, CPFL, Suzano Papel e Celulose e Kepler Weber. Também foi conselheiro de entidades como Cassi, Previ e Sebrae.

“Estou feliz e animado com o desafio. Sou nascido em Paranavaí e tive diversas experiências profissionais longe daqui. Ter essa oportunidade de trabalhar pela minha cidade, sem dúvida, é algo que me motiva muito. Espero poder fazer um bom trabalho e com bons resultados impactar de forma positiva a vida das pessoas”, afirmou Amauri.

