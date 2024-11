Amunpar, Sebrae e prefeituras assinam protocolo de intenções pelo desenvolvimento de Paranavaí e região

Com o objetivo de fomentar a economia e outros indicadores dos 28 municípios que compõem a região de Paranavaí, no noroeste do Paraná, o Sebrae/PR, a Associação dos Municípios do Noroeste Paranaense (Amunpar) e prefeitos, além de representantes eleitos para o próximo mandato, assinaram um protocolo de intenções durante o Encontro de Políticas Públicas 2024. O evento ocorreu em Paranavaí, na última quinta-feira (21/11).

No protocolo, entre as principais linhas de propostas estão ações que estimulam o desenvolvimento de micro e pequenas empresas. Isso porque a região conta com 35.767 empresas ativas, sendo que 11.470 são microempreendedores individuais (MEI), 11.168 microempresas e 1.589 empresas de pequeno porte.

Padrão que se repete em todo o Brasil, os pequenos negócios são os maiores geradores de empregos, o que ajuda a aquecer a economia e a elevar a qualidade de vida nos municípios.

Segundo o gerente da Regional Noroeste do Sebrae/PR, Wendell Gussoni, é possível desenvolver programas em diferentes frentes, a exemplo do fortalecimento das Salas do Empreendedor, que fornecem suporte para MEI; Educação Empreendedora; desburocratização; leis de inovação; e serviços financeiros, a fim de facilitar o acesso a crédito.

“Um processo que deverá ser bastante trabalhado ano que vem junto aos municípios é a Lei da Liberdade Econômica, à qual será preciso se adequar”, acrescenta Wendell.

“E com a Amunpar, poderemos trabalhar as ações coletivas dos municípios, por exemplo a realização de planejamentos estratégicos, missões técnicas para os prefeitos conhecerem centros de referência”, completa o gerente do Sebrae/PR.

O presidente da Amunpar e prefeito de Terra Rica, Julio Cesar da Silva Leite, destaca que alguns municípios de pequeno porte enfrentam deficiências técnicas que podem começar a ser supridas com iniciativas como o protocolo de intenções.

“A Sala do Empreendedor é um exemplo de serviço que nos ajuda a acolher novas ideias de empreendedores. É uma parceria que vem se refletindo em novos negócios, empregos e desenvolvimento para os nossos municípios. Esse [a assinatura do protocolo] é um pontapé para que novos projetos e ações possam estimular os pequenos negócios”, comenta Julio.

Eleito para a próxima gestão à frente da prefeitura de Paranavaí, Mauricio Gehlen ressalta a necessidade de capacitação dos empresários de pequenos negócios, o que também está contemplado no protocolo de intenções.

“É fundamental que cada um dos municípios ofereça oportunidades para que as pequenas empresas surjam e cresçam, tendo em vista que o desenvolvimento econômico acontece em função destes negócios. Nós, eleitos para o mandato 2025-2028, temos que ter a visão da importância de capacitar cada vez mais os empresários para que tenhamos empresas e cidades cada vez melhores”, declara Mauricio.

