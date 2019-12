Uma comemoração em grande estilo, à altura dos 67 anos de história da cidade. O Festival de Aniversário de Paranavaí, realizado no último sábado (14/12) no Aeroporto Edu Chaves, foi sucesso de público. Mesmo debaixo de chuva, cerca de 15 mil pessoas prestigiaram o ponto alto da festa, com o show da banda Os Paralamas do Sucesso.

“Esta foi uma das poucas vezes que o aniversário da cidade foi comemorado na data correta. Conseguimos realizar uma festa com estrutura semelhante à de grandes festivais do país, como os eventos realizados na Pedreira Paulo Leminski, em Curitiba, e outros de médio e grande porte realizados em São Paulo. O público compareceu e curtiu muito toda a programação, com shows de bandas locais, da Banda Mais Bonita da Cidade e dos lendários Paralamas. Choveu bastante, mas o pessoal ficou, cantou, dançou, comemorou. Sem contar o total respeito da banda com o público, que tocou seus grandes sucessos e deixou todo mundo emocionado e satisfeito de ter feito parte deste momento histórico para a cidade”, avalia a o secretário de Comunicação Social do município, Américo de Castro.

Durante a tarde, quem esteve no Aeroporto conferiu de perto toda a estrutura montada, com Praça de Alimentação, brinquedos infláveis para as crianças e apresentações das bandas locais Pitanonukombão e Rock Squad. E no horário do pôr do sol, foi a vez da Banda Mais Bonita da Cidade encerrar sua turnê de 10 anos do grupo, com um show de alta qualidade, cheio de sonoridade e muita alegria.

Durante todo o dia, quem foi para o Festival teve a oportunidade de contribuir com a causa animal e com as entidades assistenciais da cidade. Na Praça de Alimentação interna, as 12 entidades comercializaram aproximadamente R$ 27 mil em alimentos e bebidas. Toda a renda com a venda dos produtos foi revertida às entidades participantes. Na área externa foram mais de R$ 3 mil comercializados, totalizando R$ 31 mil em vendas de alimentos e bebidas. A causa animal também foi beneficiada durante o evento. A população contribuiu com 100kg de ração animal (para cachorros ou gatos), além das doações em dinheiro na portaria do Festival.

“Não tivemos nenhum tumulto. Foi uma festa muita tranquila, cheia de famílias curtindo a programação, e com toda a segurança necessária, entre pessoal contratado, brigadistas, ambulâncias, toda a equipe da Ditran e da Guarda Municipal, além de reforços da Polícia Militar e Polícia Civil. Ficamos muito contentes com a participação e em poder proporcionar um evento como este, gratuito para a população”, destacou o presidente da Fundação Cultural, Rafael Torrente.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí