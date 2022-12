APAE finaliza obras de reforma, ampliação e construção de pavilhão com 4 novas salas de aula

A equipe da APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepecionais) de Paranavaí está em festa esta semana. É que foram finalizadas as obras de reforma, ampliação e construção de um novo pavilhão com 4 salas de aula e banheiro para os alunos da instituição. As obras foram realizadas com aproximadamente R$ 430 mil em recursos repassados pelo município através do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica). Com as novas salas, a APAE conseguiu zerar a fila de espera dos alunos menores.

Segundo a diretora da APAE, Rosana Navarro Ferrari, “a Lei do Fundeb nunca havia sido cumprida em Paranavaí com relação à APAE. Quando fomos conversar com o prefeito KIQ, ele afirmou de primeira: ‘se é direito de vocês, podem ter certeza que o município vai fazer’. Ele fez questão de cumprir. Hoje temos orgulho de poder dizer que desde 2017 o município nos ajuda a fazer coisas que muitas vezes, para nós, ficavam apenas no sonho. Antigamente tínhamos um passado tão pobre no cuidado com as pessoas com necessidades especiais. Hoje, temos um presente muito rico, e rico de todas as coisas. E aqui não estamos falando apenas de dinheiro. Estamos falando de reconhecimento, de consideração para com a pessoa com deficiência, de aceitação, de igualdade”, frisou.

“As pessoas sempre me perguntam quanto eu ganho para ser presidente da APAE. Eu afirmo, com todo meu coração, que eu não ganho em valores (dinheiro), mas eu ganho em cada olhar de cada pai, de cada aluno, que mostram sua gratidão e nos agradecem sempre por serem ouvidos e atendidos com relação às suas necessidades. Nada vai pra frente, nada cresce se não houver a coletividade. Cada um de nós aqui tem uma sementinha plantada nesse trabalho, e estou certa de que cada um vai colher excelentes frutos, de acordo com aquilo que tem plantado”, reforçou a presidente da APAE, Ana Cristina Rodrigues Amaral.

O prefeito KIQ foi convidado para visitar o novo pavilhão de salas de aula e destacou: “Eu escolhi ser um servidor público, como delegado e depois como prefeito. E para mim, uma coisa muito triste seria ocupar uma cadeira no gabinete e não cumprir nem com aquilo que é minha obrigação. Eu não tenho praticamente mérito nenhum com o que está acontecendo aqui hoje; estou cumprindo com o meu dever, com aquilo que eu me comprometi ao assumir a gestão municipal. Eu já fui uma pessoa ignorante, no sentido de não entender bem o que era a APAE. Para mim, esta instituição só atendia crianças com Síndrome de Down. E quando entrei na gestão pública e fiz os primeiros contatos com a equipe da APAE, eu tive um choque cultural, por descobrir que aqui, cada aluno tem um universo diferente e é preciso um trabalho muito sério e dedicado para conseguir atender bem a cada um desses universos. Eu passei a estudar e me aprofundar sobre o funcionamento de todo o trabalho e hoje a APAE é meu xodó. Faço questão de andar com a camiseta da fanfarra, de desfilar junto, de participar das comemorações. Só tenho a agradecer por fazer parte dessa história e de estar em uma posição hoje em que eu posso ajudar, contribuir nem que seja um pouquinho para essa jornada”.

Avaliação das lideranças – A secretária de Educação do município, Adélia Paixão, apontou que “nós do município temos muita gratidão pela equipe da APAE, por todo o brilhante trabalho que realizam com os nossos alunos especiais. Esta é uma instituição diferente. Vocês pregam tudo aquilo que nós desejamos para todos os seres humanos, em especial para os alunos que são atendidos aqui. A gente sente todo carinho, o respeito, o amor em cada detalhe do trabalho que a APAE faz. Apesar das particularidades com relação a convênios que a APAE pode receber, nossa administração entende que cada aluno aqui também é aluno do município. E se os alunos aqui têm direitos, esses direitos precisam ser garantidos e preservados. É para isso que trabalhamos. Para que a APAE receba convênios do Governo Federal e Estadual, a entidade precisa estar com a prestação de contas impecável. E eu digo para todo mundo que, desde que nós assumimos a Secretaria de Educação, nunca tivemos nenhum problema ou recebemos qualquer questionamento do FNDE com relação à aplicação dos recursos do Fundeb aqui. Nisso é possível ver a seriedade do trabalho da equipe gestora e de todos que trabalham com os alunos no dia a dia”, elogiou.

“Há mais de 30 anos eu tenho o prazer de participar das ações da APAE, desde que meu filho tinha 9 meses de vida e eu procurei ajuda para cuidar dessa grande bênção que ele é para a nossa família. Semana passada eu vivi uma das emoções mais importantes da minha vida. Cheguei em casa e ouvi meu filho chorando compulsivamente. Quando entrei onde ele estava, ele me abraçou e pediu que eu olhasse em cima da cômoda. Para minha surpresa, era um documento da Secretaria Estadual de Educação dando direito de matrícula ao Wesley para o nível Fundamental II. Ele está muito empolgado e já sonhando em fazer um curso de nível Superior. O desenvolvimento dele é resultado desse trabalho feito aqui na APAE. Hoje eu digo com firmeza que nunca um prefeito ou uma gestão anterior ajudou tanto a APAE como essa atual gestão está fazendo”, fez questão de enfatizar o vereador José Galvão.

Segundo o vice-prefeito Pedro Baraldi, “nosso prefeito não é só um grande sonhador, idealizador, mas trabalha para fazer as coisas acontecerem. Para mim, é muito bom fazer parte dessa equipe da administração municipal e vivenciar momentos importantes como este. Nosso compromisso é de trabalhar em prol da nossa cidade, em todos os âmbitos, cuidar bem dos recursos e fazer com que a utilização deles chegue em forma de benfeitorias para a comunidade”.

