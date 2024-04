Após impedir fiscalização, posto de combustível é interditado pelo Procon

O Procon de Paranavaí periodicamente realiza fiscalizações nos postos de combustíveis da cidade para aferir preços e testar a qualidade do produto disponibilizado à população. Nesta segunda-feira (1º/4), servidores do Procon faziam o trabalho de fiscalização quando se depararam com situação atípica e que resultou na interdição de um estabelecimento na cidade.

Os servidores do Procon solicitaram, em um posto de combustível de Paranavaí, que os funcionários autorizassem a realização de teste de qualidade do teor do etanol e gasolina. Primeiramente, o pedido foi negado pela funcionária do estabelecimento. Em seguida, após contato com o proprietário do posto, o pedido novamente foi negado.

Ao impedirem os agentes públicos de realizarem o trabalho de fiscalização, o estabelecimento foi autuado por infringir uma resolução da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e artigos do Código de Defesa do Consumidor. O posto de combustível foi interditado e recebeu uma multa cautelar de R$ 84.961,00 até que autorize a realização de teste para análise.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí