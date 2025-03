Após pedido da Prefeitura, Copel notifica empresas por fios soltos em Paranavaí

A Copel iniciou, nesta segunda-feira (24/3), uma ação para notificar empresas que possuem fios irregulares e desorganizados nos postes de Paranavaí. A iniciativa faz parte da campanha “Paranavaí Mais Segura” e foi solicitada pela Prefeitura como uma medida para prevenir acidentes e melhorar a organização e a estética urbana.

Durante reunião no Gabinete Municipal, o prefeito Mauricio Gehlen recebeu o gerente da Divisão de Inventário e Fiscalização do Compartilhamento de Estruturas da Copel, Rafael Buckoski, que explicou o procedimento: após a notificação, as empresas terão 30 dias para regularizar a situação dos fios de telefonia e internet. Se o prazo não for cumprido, poderão ser aplicadas multas.

O secretário municipal de Desenvolvimento Urbano, Guilherme Ruiz, também participou da reunião e reforçou o compromisso da gestão em manter a cidade mais segura e organizada.

"Não se trata apenas de limpar terrenos ou cuidar de praças, mas também de proteger vidas. Estamos enfrentando um problema antigo e muitas vezes invisível para a população. Em parceria com a Copel, vamos eliminar esses fios soltos e desordenados dos postes de Paranavaí", afirmou Ruiz.

Ele destacou ainda que o diálogo com a Copel começou em janeiro de 2025, após o envio de mais de 80 ofícios cobrando uma solução definitiva para o risco representado pelos fios abandonados.

Buckoski esclareceu que, além da rede elétrica da Copel, os postes são compartilhados com empresas terceirizadas, responsáveis por muitos dos cabos soltos ou mal instalados. Por isso, a remoção dos fios irregulares pode causar impactos temporários, como interrupções de internet, telefonia ou iluminação em alguns pontos da cidade.

"Infelizmente, esses efeitos são imprevisíveis, já que dependem da resposta das empresas envolvidas", explicou o gerente da Copel.

A Lei Federal nº 9.472/1997 determina o compartilhamento da estrutura de distribuição de energia elétrica entre prestadoras de serviços de telecomunicações. “Esse compartilhamento não exime as empresas de suas obrigações”, concluiu Buckoski.

Gehlen reforçou a importância da ação para melhorar os serviços e garantir mais segurança à população.

"Sabemos que toda mudança pode trazer algum desconforto, mas nenhuma transformação acontece sem esforço coletivo. Estamos organizando a cidade, cuidando das pessoas e preparando Paranavaí para o futuro", afirmou o prefeito.

Como denunciar fios soltos - Os moradores podem denunciar casos de fios irregulares à Ouvidoria Municipal pelos telefones (44) 3421-2323 e (44) 9 9114-1389, ou pelo aplicativo Geocidadão.

Caso alguma empresa não cumpra com suas obrigações, o Procon poderá ser acionado para garantir a defesa dos consumidores e exigir a religação ou reparos imediatos dos serviços afetados.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí