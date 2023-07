Após reformas e liberações, aeroporto de Paranavaí volta a receber voos de resgate

O Aeroporto Municipal Edu Chaves, de Paranavaí, recentemente teve autorização para receber pousos de aeronaves de motor a reação (jatos), conforme autorização da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). Com a reforma e adequação do aeroporto, o município conseguiu a liberação para que mais aeronaves possam pousar em Paranavaí.



Aeroporto de Paranavaí volta a receber voos de resgate





Um dos modelos de aeronaves que podem pousar em Paranavaí, após esta liberação, é o avião de resgate do Governo do Estado, que foi realizado pelo SAMU. Graças a essa mudança, nesta semana, uma criança com problemas de saúde foi transportada de Paranavaí para Curitiba.

“Termos um aeroporto em pleno funcionamento é importante para a aviação comercial, mas também é fundamental para salvar vidas. Essa aeronave antigamente não teria seu pouso autorizado, mas hoje, felizmente, a situação é bem diferente. Estamos muito felizes por ver uma obra do poder público contribuindo para que uma vida seja salva”, afirmou o diretor do aeroporto de Paranavaí, Thuri Muniz.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí