Aproximadamente 15 mil pessoas participaram do show do Traia Véia neste domingo

Um showzaço da melhor qualidade. Sensacional. Melhor comemoração de aniversário que Paranavaí já teve. Esses são alguns dos comentários mais ouvidos nesta segunda-feira (9/12) pelas ruas da cidade e nas redes sociais depois do show de abertura do Festival de Aniversário de Paranavaí realizado neste domingo (8/12) com o grupo Traia Véia, na Praça dos Pioneiros. A equipe organizadora estima que aproximadamente 15 mil pessoas participaram do evento.

“Foi uma apresentação com uma energia muito boa, que envolveu mesmo o público. Muito alegre, dançante, de recordar as músicas mais tocadas no cenário sertanejo e ouvir canções novas do grupo Traia Véia. Ficamos muito satisfeitos com a participação da população, que prestigiou o show mesmo com vários momentos de chuva. Ninguém foi embora, ficou todo mundo até o fim curtindo”, avaliou o secretário de Comunicação do município, Américo de Castro.

E o Festival de Aniversário ainda continua, com shows nos dois próximos fins de semana. No dia 14 (sábado), quem sobe ao palco na Praça dos Pioneiros é a banda Capital Inicial. E para encerrar o Festival, no dia 21 (sábado) é a vez do Grupo Sem Abuso.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí