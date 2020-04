A artista Luciana Guedes, de Paranavaí, graduada em artes cênicas, encontrou uma boa forma de ajudar principalmente as crianças a ocuparem o seu tempo neste período de isolamento social em decorrência da pandemia de coronavírus.

Luciana tem feito sucesso utilizando o Instagram e o Facebook para narrar histórias aos sábados e domingos, às 18h, por meio de lives. A iniciativa faz parte do seu projeto ContaUmConto Histórias, que já tem plateia bem diversificada.

“A live dura em torno de 20 a 30 minutos. Há dias em que conto apenas uma história, em outros até duas. Muitas famílias têm sugerido alguns livros como tema, o que tenho utilizado também como repertório”, explica.

Além de ajudar no entretenimento das crianças, a atividade desempenha um importante papel - de fomento à leitura. “Como os eventos em que há contato com o público estão sem previsão de retorno, as lives em redes sociais garantem a visibilidade do meu trabalho, já que tive de cancelar a minha agenda de março e abril”, justifica.



Luciana Guedes faz sucesso narrando histórias para crianças nas mídias sociais



Durante a semana, Luciana se prepara para as apresentações online do final de semana fazendo o trabalho de produção – selecionando e estudando as histórias, preparando o figurino e um roteiro a ser seguido no dia da transmissão.

“Uma vantagem é que as lives ficam gravadas no IGTV no Instagram e na linha do tempo do Facebook. Então o público pode assistir quando quiser depois”, destaca.

Luciana Guedes iniciou as atividades teatrais em Paranavaí na Casa da Cultura Carlos Drummond de Andrade e no Serviço Social do Comércio (Sesc). Em 2009, fez graduação em artes cênicas em Curitiba. Mais tarde, retornou a Paranavaí para colaborar com a classe artística e com o município.

“Conto histórias no ContaUmConto Histórias desde 2008. Já me apresentei na Livraria Saraiva e na Livraria da Vila. Também participei de feiras como a Semana Literária do Sesc, festival literário de Londrina Londrix e de editais, eventos e festas infantis [sempre contando histórias]”, acrescenta.

As lives são transmitidas via @contaumcontohistorias no Instagram e pela página ContaumConto Teatro - Contação História no Facebook.