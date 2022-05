O artista paranavaiense Roberto Persil finalizou nesta quinta-feira (26/5) a restauração de um painel de sua autoria, pintado na parede externa da Biblioteca Cidadã Boulivar Penha, localizada na Vila Operária. O painel artístico intitulado “Cidadania Paranavaiense” foi pintado por Persil em 2010 e já estava bastante desbotado e desgastado pela ação do tempo. A restauração feita pelo próprio artista foi realizada através de um processo de Inexigibilidade de Licitação em razão da técnica aberto pela Fundação Cultural.



Artista paranavaiense restaura painel da Biblioteca Cidadã





“O painel remete à identidade do cidadão paranavaiense, a história da nossa gente, as riquezas naturais, sociais e culturais como a música, a literatura, o cultivo do café, da laranja e a pecuária. Temos retratados o pôr-do-sol da região Noroeste com a revoada das garças, o Rio Paraná e sua diversidade de peixes, a produção de laranja, do café, de bovinos, as casas no estilo americanos (muito comuns no início da construção da cidade), a família paranavaiense, o girassol (tema de uma das canções mais conhecidas do nosso Grupo Gralha Azul) e, claro, os livros. É uma forma de manter vivo o imaginário criativo, acendendo os sentimentos de reconhecimento, pertencimento e identidade entre a obra e a comunidade”, explicou Roberto Persil.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí