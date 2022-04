Assinada ordem de serviço para início da revitalização da iluminação pública em LED

O município de Paranavaí, através do prefeito KIQ, autorizou nesta quarta-feira (20/4) o início das obras de revitalização da iluminação pública com a instalação de luzes em LED. A assinatura da ordem de serviço permite que as obras já possam ser iniciadas pela empresa vencedora da licitação.

Para a revitalização da iluminação pública em LED em vias urbanas, a empresa vencedora foi a ROENG – Comércio de materiais elétricos Eireli. O valor da obra é de R$ 1,9 milhão e o prazo para execução é de 120 dias. Serão trocadas 1.948 unidades de luminárias.

Sobre a instalação de luminárias de LED, KIQ disse que o município ganha muito em diversas áreas. “Com certeza a cidade ficará mais bonita, a eficiência das lâmpadas será muito maior, por conta de tecnologia dos dias atuais ela será melhor ecologicamente e, além de tudo isso, ajuda os servidores de segurança nos trabalhos e patrulhamentos do dia a dia”.

“Mais uma vez, temos que agradecer o trabalho do deputado estadual Tião Medeiros em prol de Paranavaí. Ele também tem participação direta na liberação deste recurso. Nossa cidade vive grandes conquistas e consegue avançar em diversas áreas muito também por toda dedicação do Tião”, ressaltou o prefeito KIQ.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí