Assinado convênio para pavimentação em blocos sextavados de 5,2 km da Estrada Cristo Rei

O município de Paranavaí recebeu nesta quarta-feira (1º/12) uma grande notícia: a liberação de recursos para pavimentação em blocos sextavados de 5,2 km da Estrada Cristo Rei (PV-001). A assinatura do convênio de R$ 4,5 milhões para a obra e autorização da licitação foi feita em Curitiba, junto do prefeito KIQ e do governador Ratinho Junior.

O valor para execução da obra terá R$ 4 milhões de recursos do Governo do Estado e R$ 536 mil de contrapartida do município. “Temos que agradecer todo o esforço do deputado estadual Tião Medeiros, que desde o primeiro momento se comprometeu a nos ajudar em mais essa importante obra para o município. O trabalho dele junto ao governador Ratinho Junior e o secretário de Agricultura e Abastecimento, Norberto Ortigara, foi essencial para que conseguíssemos mais essa conquista”, enfatizou o prefeito KIQ.

Para o secretário de Agricultura de Paranavaí, Tarcísio Barbosa, a pavimentação deste trecho que liga a PR-557 a Estrada Cristo Rei trará grandes benefícios. “Com essa pavimentação teremos menos gastos com manutenção, sem dúvidas. Além disso, vamos beneficiar uma região com um setor produtivo forte. Queremos dar um suporte logístico aos produtores e permitir que o tráfego seja seguro, pois são muitos caminhões que passam nessa região todos os dias”, afirmou.

Para o presidente da Câmara de Vereadores de Paranavaí, Dr. Leônidas, a pavimentação da estrada tornará a região ainda mais atrativa para novos investimentos. “Já temos naquele local a construção da Agroceres Pic que está investindo milhões e vai gerar centenas de empregos. A nossa expectativa só aumenta, pois Paranavaí tem se tornado uma cidade cada vez melhor e muito atrativa para novos investidores”, ressaltou.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí