Assistência Social está trabalhando com abordagem de pessoas em situação de rua nos dias de frio

Com a proximidade do inverno, já anunciado por uma frente fria intensa, esta semana o município está mobilizando as equipes da Secretaria Municipal de Assistência Social para dar uma atenção especial às pessoas em situação de rua. Esta semana, o atendimento começou a ser intensificado com a “Campanha do Frio 2023”, realizada através da equipe de Abordagem Social do CREAS (Centro de Referência de Assistência Social).

A equipe de Abordagem Social está fazendo busca ativa nos locais de maior incidência de população em situação de rua e prestando atendimento e orientações serviços orientados, como o banho quente no Banheiro Social do Provopar, acesso a roupas disponíveis em doação no Provopar, distribuição de cobertores, gorros e alimentação. Na última quarta-feira, dia 14 de junho, foram abordadas 19 pessoas.

O município ressalta que o acompanhamento e a entrega de itens como cobertores e roupas já é realizado com as pessoas em situação de rua, independentemente do período do inverno. “Já monitoramos estas pessoas e damos o atendimento e acompanhamento necessário, com plantões de 24 horas da nossa equipe da Abordagem Social”, frisa a secretária de Assistência Social, Maria Dêis Klososki.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí