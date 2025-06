Assistência Social intensifica acolhimento de pessoas em situação de rua

Diante da previsão de temperaturas que podem chegar a 3ºC na madrugada desta terça-feira (24), a Prefeitura de Paranavaí, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, volta a intensificar as ações de acolhimento para pessoas em situação de rua. O frio deve se manter até quarta-feira (25/6), com os termômetros subindo gradativamente a partir de quinta-feira.

As ações emergenciais começam nesta segunda-feira (23), a partir das 18h, e seguem até às 21h. O acolhimento será feito no Centro de Eventos, que estará aberto para receber quem não tem onde se abrigar durante as noites mais frias do ano.

“A população também pode contribuir. Quem encontrar uma pessoa em situação de rua pode orientá-la a procurar o Centro de Eventos, que estará preparado para recebê-los. Lá eles terão acesso a um espaço seguro, cobertores, lanche e leite quente, para que enfrentem a madrugada com mais dignidade”, explicou a secretária municipal de Assistência Social, Letícia Leziane.

O acolhimento emergencial seguirá enquanto durar a onda de frio. Além disso, a Assistência Social reforça que mantém um trabalho permanente com a população em situação de rua, por meio do CREAS, onde é oferecido atendimento especializado, banho, café da manhã e acompanhamento social.

“Nosso trabalho não se limita apenas às frentes frias. É um atendimento contínuo, que promove dignidade e respeito, oferecendo condições básicas de higiene e acompanhamento, com apoio de assistente social e educador. Sempre que possível, buscamos também encaminhar essas pessoas para serviços permanentes de assistência e saúde”, reforçou Letícia.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí