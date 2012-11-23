Assistência Social recebe novo automóvel para atendimento à população

A Prefeitura de Paranavaí realizou, na tarde desta sexta-feira (3), a entrega oficial de um veículo para a Secretaria Municipal de Assistência Social, Mulher e Família. O automóvel foi adquirido com recursos de emenda parlamentar de R$ 100 mil destinada pelo deputado federal Luiz Nishimori.

Durante a solenidade, o parlamentar também anunciou a destinação de R$ 1,5 milhão para a reforma e revitalização da praça principal do Jardim Morumbi.

O novo veículo será utilizado pelas equipes da secretaria nas atividades desenvolvidas diariamente.

"Este veículo vai oferecer melhores condições para o trabalho das nossas equipes, que realizam atendimentos diariamente em diversos pontos do município. É uma conquista importante para a assistência social e para toda a população que utiliza os nossos serviços", afirmou a secretária municipal de Assistência Social, Mulher e Família, Letícia Leziane.

Durante o evento, o deputado federal Luiz Nishimori anunciou mais um investimento para o município. "Além da entrega deste veículo, fico feliz em anunciar mais um investimento para Paranavaí. Estamos destinando R$ 1,5 milhão para a reforma e revitalização da praça principal do Jardim Morumbi, uma obra que vai beneficiar os moradores com um espaço mais adequado para lazer, convivência e qualidade de vida", declarou o deputado.

O prefeito Maurício Gehlen agradeceu pelos recursos destinados ao município e lembrou que a Secretaria Municipal de Assistência Social não recebia um veículo novo havia cerca de 12 anos.

"O deputado Luiz Nishimori tem contribuído com importantes investimentos para Paranavaí em diversas áreas. A entrega deste veículo é mais uma conquista para o município. A Secretaria não recebia um carro novo havia cerca de 12 anos, e esse investimento vai beneficiar as equipes, as entidades parceiras e toda a população atendida pelos serviços socioassistenciais", afirmou o prefeito.

A solenidade de entrega do veículo contou com a presença dos vereadores Maria Clara, Maurício Miranda e José Galvão, além das equipes da Secretaria Municipal de Assistência Social, Mulher e Família. Também participaram os secretários municipais Lucas de Oliveira (Administração), Amauri Martineli (Comunicação Social), Rafael Cargnin (Fazenda) e Jane Nunes (Esporte e Lazer), além do presidente da Fundação Cultural, Rafael Torrente.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí