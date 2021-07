Assistência Social vai acolher moradores de rua no Centro da Juventude

A previsão é de que uma nova onda de frio chegue em diversas regiões do Paraná e do Brasil. Paranavaí é uma das cidades que terá temperaturas baixas mais uma vez, por isso, as equipes da Secretaria de Assistência Social já se programaram para acolher os moradores de rua.

A secretaria já decidiu que fará o acolhimento da população de rua no Centro da Juventude, localizado na Vila Operária. A ação já teve início nesta terça-feira (27/7) e deve seguir pelos próximos dias. Quem aceitar passar a noite no Centro da Juventude passará por um teste de Covid-19.

“Hoje temos 25 moradores de rua em Paranavaí, mas nem todos são daqui. Nossas equipes fazem o trabalho de acolhimento, mas são poucos que aceitam. Apesar disso, damos cobertores, roupas e máscaras para quem não quer ser acolhido. Para os que aceitam ser acolhidos também oferecemos alimentação, banho e transporte. É um trabalho essencial do Centro de Referência de Assistência Social (Creas)”, afirma a secretária de Assistência Social, Maria Deis.

Quem tiver dúvidas sobre o trabalho da equipe de abordagem social pode entrar em contato pelo telefone (WhatsApp) 99156-5064.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí