Associação Amigos do Handebol de Paranavaí é homenageada pelo Legislativo

A Câmara Municipal de Paranavaí realizou, na noite da última segunda-feira (8), sessão solene para homenagear a Associação Amigos do Handebol de Paranavaí (ASAHP) pelas expressivas conquistas alcançadas na temporada 2025/2026. A homenagem concedida pela vereadora Maria Clara, por meio da Moção de Aplausos n.º 04/2026, celebra os títulos de campeã do Circuito Paranaense de Handebol de Praia 2025/2026 e da fase final dos Jogos Abertos do Paraná, resultados que consolidam a equipe entre as principais forças da modalidade no Estado.

“Por trás de cada medalha existe uma história de dedicação, de esforço, de treinos intensos, de renúncias, de disciplina e, acima de tudo, de amor pelo esporte. Vocês enfrentaram desafios, viajaram, representaram nossa cidade em diferentes competições e mostraram a força da mulher no esporte”, afirmou a vereadora Maria Clara.

A parlamentar também ressaltou o impacto social desenvolvido pela associação ao longo dos anos, formando atletas e incentivando crianças e jovens por meio de projetos esportivos realizados em parceria com o município.

“Investir no esporte é, com certeza, investir em pessoas, em oportunidades e em sonhos. Muitas das atletas que hoje conquistam títulos estaduais foram formadas nos projetos esportivos desenvolvidos em parceria com o município”, destacou.

Representando a ASAHP, a técnica Cristina Ganzarolli agradeceu o reconhecimento e relembrou os desafios enfrentados ao longo da temporada até a conquista dos títulos estaduais.

“Hoje estamos aqui para coroar uma temporada impecável dessas mulheres guerreiras. Muitas vezes deixaram suas famílias, abriram mão de momentos importantes e enfrentaram inúmeras dificuldades para representar uma cidade, uma entidade e, acima de tudo, uma paixão [...] cada etapa foi uma batalha. Será que vamos conseguir ir? Será que vamos ter dinheiro para as despesas? Todas vão poder viajar? Foram muitas lutas, mas no final tudo valeu a pena”, afirmou.

A técnica agradeceu ainda o apoio do poder público, patrocinadores, colaboradores e familiares, além de reconhecer o papel das atletas e da comissão técnica no sucesso da equipe.

Encerrando sua fala, deixou uma mensagem sobre a importância do incentivo ao esporte.

“Quando a gente vai sozinho, a gente vai rápido, mas se a gente vai junto, a gente vai muito mais longe. Apoiem o esporte”, concluiu.

Fundada em 2007, pelos professores Giancarlo Gervazoni Felipe e Tania Mara Amadei, a Associação Amigos do Handebol de Paranavaí tornou-se referência no handebol de praia paranaense, acumulando títulos e desenvolvendo projetos voltados à formação esportiva e cidadã.

Fonte: Câmara Municipal de Paranavaí