Associação de Artesãs Arte e Joia de Paranavaí assume a Casa do Artesão

O município de Paranavaí, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, finalizou nesta última quinta-feira (13/1) a concessão do espaço da Casa do Artesão para profissionais da área. Com a assinatura do contrato, a Associação de Artesãs Arte e Joia de Paranavaí passará a utilizar o local.

A casa do artesão foi construída em 2013, mas nunca foi utilizada a contento. Há algum tempo a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo trabalha para conseguir colocar este espaço público em devido funcionamento, e finalmente conseguiu.



Casa do Artesão





"Depois de alguns anos de tentativa, o espaço enfim teve sua destinação correta. O trâmite foi longo para que tudo fosse feito conforme a legislação ordena, mas nossa equipe esteve empenhada e o interesse das artesãs em assumir o espaço foi fundamental nesse processo todo. Agora a cultura do artesanato terá destaque na cidade e vai proporcionar o auxílio do desenvolvimento Econômico", disse o secretário de Desenvolvimento Econômico, Carlos Emanuel.

No primeiro semestre de 2017 o município fez contato com os artesãos da cidade, mas eles não tiveram interesse em utilizar o espaço. A partir disso, deu-se início aos trâmites para a liberação de uso para a Delegacia da Mulher, mas apenas no final 2019 houve a resposta do Ministério do Turismo, informando que o espaço não poderia ser utilizado para tal finalidade, devendo ser utilizado apenas para o artesanato.

No ano de 2020 não foi possível realizar a concessão tendo em vista ser um ano eleitoral. E finalmente, em 2021, os trâmites deram início para utilização correta do espaço público. Após dois editais de chamamento para uso, a Casa do Artesão teve sua destinação correta.

"Tudo o que gera negócio é desenvolvimento econômico. Todas as atividades são importantes para o auxílio nesse processo de desenvolvimento da economia de Paranavaí. Agora, a associação vencedora terá um espaço próprio para o desenvolvimento do artesanato. Nossa cidade começa a despontar uma cultura muito importante e muito lucrativa. A expectativa é que cada vez mais pessoas possam aparecer para aprimorar e aumentar essa cultura que é tão bonita por conta de tudo o que é produzido”, ressaltou o prefeito em exercício, Pedro Baraldi.

Além da concessão, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo também trabalha na criação de uma legislação do artesanato. Isso proporcionaria uma rota de feira de artesanato, podendo mostrar à população os trabalhos que são produzidos em Paranavaí.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí