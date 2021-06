Atendimento da Sanepar em Paranavaí tem novo horário

A Central de Relacionamento da Sanepar em Paranavaí tem novo horário de atendimento ao público. A partir desta quarta-feira (9/6), o escritório de atendimento está funcionando das 8h às 14h, de segunda a sexta-feira, permitindo que os clientes utilizem o intervalo de almoço para irem à Sanepar. A Central fica na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, nº 780.

O acesso é limitado a apenas um membro da família e é proibida a entrada sem máscara. Internamente, as unidades têm áreas demarcadas para definir o espaço mínimo entre as pessoas e equipamentos de aspersão de álcool para os clientes.

A Sanepar orienta os consumidores a seguirem as determinações de isolamento social e utilizarem ferramentas digitais como o aplicativo de celular Sanepar Mobile e o site www.sanepar.com.br, pelos quais é possível solicitar serviços e obter informações. O contato também pode ser feito pelo telefone 0800 200 0115, com ligação gratuita. As emergências (como vazamentos) devem ser direcionadas para o 0800 que funciona 24 horas por dia.

Moradores de Paranavaí e região também podem pedir serviços e enviar documentos para a equipe de atendentes pelo e-mail paranavai@sanepar.com.br.

Fonte: Agência Estadual de Notícias