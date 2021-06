Atendimento do CIEE/PR em Paranavaí passa a funcionar em novo endereço

A unidade do Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná (CIEE/PR) de Paranavaí (PR) vai ganhar uma nova sede. A partir de segunda-feira (28), o atendimento será realizado na Avenida Paraná, 1040, salas 1 e 2 do Edifício Meridian, no Centro da cidade.

A nova estrutura oferece mais conforto e reforça o propósito da entidade de estreitar a relação entre instituições de ensino e empresas da região, em benefício aos jovens e adolescentes que buscam espaço no mundo do trabalho. O coordenador do CIEE/PR em Paranavaí, Sidney Tavares dos Santos, revela que o prédio tem espaço para receber aulas dos cursos de capacitação e cidadania, do programa de aprendizagem e programas sociais oferecidos pela instituição. “Com as medidas de prevenção da Covid-19, não é possível realizar essas formações presenciais no momento. Mas no futuro sim. Ou seja, já estamos trabalhando com planejamento para facilitar, cada vez mais, o acesso dos jovens às oportunidades de estágio e de emprego”, afirma.



Novo endereço do CIEE em Paranavaí





Vagas

Em Paranavaí, o CIEE/PR tem mais de 60 vagas de estágio abertas, com destaque para a área de Administração, com mais de 20 oportunidades.

Durante a pandemia, o CIEE/PR Paranavaí também está realizando o atendimento on-line, para evitar aglomerações. Ao se cadastrar no site (https://www.cieepr.org.br/) é possível verificar as vagas disponíveis e se candidatar. O Programa de Estágio do CIEE/PR é voltado para estudantes com idade a partir de 16 anos completos, matriculados regularmente no Ensino Médio, Educação Profissional de Nível Médio, Educação Profissional de Nível Superior, graduação, pós-graduação ou Educação Especial.

Sobre o CIEE/PR

Há mais de 50 anos, o Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná (CIEE/PR) atua para promover a integração dos jovens ao mercado de trabalho. Por meio de programas de estágios e aprendizagem, cursos de capacitação e cidadania e programas sociais, a instituição contribui para o desenvolvimento econômico e social do estado. Com 37 unidades operacionais distribuídas em todas as regiões do Paraná, o CIEE/PR tem uma média mensal de 20 mil estagiários e já recebeu cerca de 30 títulos de Utilidade Pública. Está registrado nos Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente em mais de 70 municípios e tem como um de seus propósitos trabalhar para fortalecer o desenvolvimento humano e social.

Fonte: Central Press / CIEE/PR