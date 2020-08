Atendimentos na UBS São Jorge serão retomados a partir desta terça-feira, dia 4/8

A partir desta terça-feira, dia 4 de agosto, serão retomados os atendimentos aos pacientes da área de referência da UBS São Jorge, em Paranavaí. Segundo a coordenação do Estratégia Saúde da Família (ESF), um novo médico contratado em caráter de urgência devido a pandemia do novo Coronavírus, começa a atender 40 horas semanais no posto de saúde, com apoio da equipe da unidade.

“A UBS São Jorge ficou sem atendimentos por um período, já que remanejamos parte da equipe para dar apoio nos atendimentos da UBS Central, que é a unidade de referência do município para os casos suspeitos de Covid-19 e síndromes gripais. Agora, com a finalização do Processo Seletivo Simplificado (PSS) do município, foi possível contratar um médico para retomarmos os atendimentos. Mas é importante lembrar que continuamos seguindo as recomendações do Ministério da Saúde em relação ao período de enfrentamento da pandemia de Covid-19. Por isso, continuaremos apenas com os atendimentos de casos de urgência e emergência, atenção aos doentes crônicos e realização dos pré-natais das gestantes. As atividades coletivas, de prevenção e consultas eletivas ainda não serão retomadas neste momento”, destaca a coordenadora do ESF, Talita Ferreira.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí