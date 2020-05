Atividades religiosas só podem ser retomadas após regulamentação e vistoria da Vigilância

Nesta quinta-feira, dia 21 de maio, o Governo do Estado do Paraná publicou uma Resolução elaborada pela Secretaria de Estado da Saúde (SESA), permitindo a retomada das atividades religiosas, desde que respeitadas dezenas de recomendações. Com a publicação da Resolução, agora a Vigilância em Saúde de Paranavaí está elaborando uma cartilha específica para as igrejas e templos religiosos do município. O texto final da cartilha com o POP (Procedimento Operacional Padrão) para as atividades religiosas deve ser discutido na próxima reunião do COE (Comitê de Operações Emergencial), marcada para segunda-feira, dia 25/5.

“A reabertura das igrejas em Paranavaí será permitida da mesma maneira que trabalhamos até o momento com os outros setores que já retomaram as atividades, como o comércio, os restaurantes e lanchonetes, as atividades físicas ao ar livre, e o shoppings e galerias. Agora temos a Resolução do Estado para usar como base para a nossa cartilha específica de Paranavaí. Com a cartilha aprovada pelo COE e montada, vamos publicar uma Portaria Municipal e lançar também um Formulário on-line para que as igrejas, depois de se adequarem a todas as recomendações, se cadastrem solicitando a vistoria prévia da Vigilância em Saúde. Já na vistoria, a Vigilância vai liberar o retorno das atividades ou fazer as recomendações de adequações necessárias. É importante que fique claro que o Estado permitiu a retomada das atividades religiosas, mas quem faz a fiscalização e as vistorias é o município. Portanto, as igrejas de Paranavaí precisam aguardar a liberação do município”, frisa a secretária de Saúde, Andréia Vilar.

A previsão é de que a cartilha com o POP para as atividades religiosas, a Portaria Municipal e o Formulário on-line para a solicitação das vistorias da Vigilância estejam prontos nos primeiros dias da próxima semana.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí