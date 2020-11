Audiência Pública sobre LOA será nesta segunda-feira

Na próxima segunda-feira, 9, a Câmara Municipal de Paranavaí promove juntamente com a equipe técnica do Executivo, às 19 horas, audiência pública online para discutir o Projeto de Lei n.º 093/2020, que estima receita e fixa despesa do Município para o exercício financeiro de 2021.

Estima-se que a receita para o orçamento fiscal é de R$ 264.977.686,00 e da Seguridade Social de R$ 42.681.500,00.

A Lei Orçamentária Anual (LOA) concretiza as metas propostas no Plano Plurianual, segundo as diretrizes estabelecidas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).

Quem quiser participar, poderá encaminhar sugestões, reivindicações e ainda solicitar informações, durante a realização da audiência pública virtual, por meio do envio de mensagens no e-mail camara.paranavai@gmail.com ou no facebook institucional @camara.paranavai.

Fonte: Câmara Municipal de Paranavaí