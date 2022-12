Audiência Pública tratou sobre a revisão do Plano de Manejo da APA do Ribeirão Araras

O município de Paranavaí, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e do Conselho Gestor da Área de Proteção Ambiental (APA) do Ribeirão Araras, promoveu nesta semana uma audiência pública para tratar sobre a revisão do Plano de Manejo da área.

A reunião foi comandada pela equipe técnica da Fundação de Apoio à Fafipa e teve como objetivo principal discutir a proposta de zoneamento para essa unidade de conservação.

Foram apresentadas e discutidas algumas alterações referentes ao Plano de Manejo, dentre elas o aumento da porcentagem de áreas edificadas dentro da Zona de Comércio e Serviço que agora passou a ser chamada de Zona de Infraestrutura.

“Com isso, será possível proporcionar desenvolvimento para aquela região tão importante da nossa cidade, que passou de 1% para 60% de área construída, seguindo a legislação municipal vigente para construções em áreas urbanas, porém com algumas condicionantes como: captação das águas pluviais através de cisternas, implantação de placas solares (energia sustentável), passeio público ecológico, 20% da área deve ser feito plantio de árvores nativas formando um corredor verde, dentre outros critérios que irão beneficiar a área”, explica o secretário de Meio Ambiente, Camargo Neto.

