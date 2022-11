Autorizado o início da reforma do Teatro Municipal de Paranavaí

O município de Paranavaí recebeu nesta quinta-feira (24/11) uma grande notícia. O edital da reforma do Teatro Municipal Altino Afonso Costa foi homologado, portanto, a obra já está autorizada a iniciar. A licitação foi vencida pela empresa Pré Sul Engenharia e Construção Ltda.

A reforma do Teatro Municipal conta com investimentos de aproximadamente R$ 1,5 milhão, sendo R$ 700 mil da Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado do Paraná (Sedu) e R$ 797 mil de contrapartida do município.

O município interditou o Teatro Municipal após detectar que o local apresentava problemas estruturais e de segurança. Além disso, foi constatado na época de que o equipamento não tinha os alvarás necessários para funcionamento. A reforma traz a possibilidade de regularizar pendências que se arrastaram por anos.

A cidade, tão conhecida no cenário cultural mundialmente por conta do Festival de Música e Poesia de Paranavaí (Femup), não parou mesmo com o fechamento do teatro. A participação popular aumentou com a descentralização do teatro, incentivando o município a promover ainda mais eventos das mais diversas culturas.

“Ao contrário do que previam, essa foi uma oportunidade para potencializar ainda mais nossos eventos, inclusive o Femup. Levamos a cultura aos espaços públicos e essa medida rapidamente se mostrou acertada com a grande presença da população”, afirmou o prefeito KIQ.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí