A Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho, enviou um Informe técnico aos municípios do Paraná com orientações sobre o novo auxílio emergencial de R$ 600 para os profissionais autônomos, que está em discussão pelo Governo Federal. O auxílio ainda não está disponível para saque e a orientação é para que a população aguarde a aprovação do Senado, sancionamento da Lei e publicação do Decreto que vai regulamentar as formas de acesso e pagamento dos valores.

“A Secretaria de Assistência Social de Paranavaí está aguardando as decisões e orientações do Governo Federal. Ainda não está acontecendo nenhum tipo de cadastro. Por isso, a população não deve ir até os CRAS para fazer o Cadastro Único neste momento. As pessoas também não devem ir aos bancos ou lotéricas para tentar receber qualquer valor agora. Precisamos aguardar as informações oficiais sobre a regulamentação do auxílio”, frisa a secretária de Assistência Social do município, Maria Dêis Klososki.

Outra orientação importante é para que as pessoas não baixem links ou acessem sites que solicitem informações de cadastro. Segundo o Governo do Estado, estes links e sites são falsos e expõem o cidadão a fraudes com a implantação de vírus em computadores e celulares para o roubo de informações pessoais. Se o cidadão quiser tirar dúvidas, a orientação é para que procure por informações nos canais oficiais, como o site do Ministério da Cidadania (www.cidadania.gov.br).

“Quando estiver tudo regulamento, as orientações serão amplamente divulgadas nos noticiários nos canais de comunicação de todas as esferas governamentais”, enfatiza Maria Dêis.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí