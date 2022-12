Avenida Domingos Sanches vai receber nova iluminação em LED

A Avenida Domingos Sanches, uma das principais vias do Jardim Morumbi, está sendo preparada para instalação da nova iluminação de LED. O município recebeu dos próprios moradores diversas solicitações para execução de melhorias no canteiro central para favorecer o comércio local.

Um dos problemas do canteiro central da avenida é a iluminação, que devido a quantidade e localização das árvores, a arborização atrapalha a visibilidade noturna da região. Após recebimento de abaixo assinado da população e comerciantes da Avenida Domingos Sanches, a Secretaria de Meio Ambiente realizou vistoria no local.

“Fizemos uma reunião no Conselho de Meio Ambiente no último mês para explicarmos os anseios da população e problemas com iluminação pública. As mudanças foram aprovadas por unanimidade pelos membros. Como medida compensatória, ficou definido que será realizado o replantio de pelo menos o dobro das árvores retiradas em região próxima no bairro”, explica o secretário de Meio Ambiente, Camargo Neto.

Foi feito inventário florestal da avenida, onde o município identificou espécies e quantidades de árvores a serem suprimidas, além da existência de espécies não adequadas para a arborização urbana. “O canteiro central não possui, de acordo com a legislação, dimensões adequadas para suportar o plantio de quaisquer espécies de árvores devido ao enraizamento e fixação das mesmas”, completa o secretário.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí