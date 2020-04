As condições do asfalto da Avenida Gabriel Esperidião, via que detém uma das entradas ao município de Paranavaí, já estão em uma nova realidade. A Secretaria de Infraestrutura licitou a obra para toda a extensão da avenida e duas empreiteiras executam o serviço desde a semana passada.



Avenida Gabriel Esperidião passa por obra de recuperação do asfalto





“Sabemos da importância desse trecho, do alto número de circulação de veículos e das necessidades que haviam no local. Conseguimos destinar um bom recurso para contratar esta obra e a população pode ver como já mudou o tráfego na Avenida Gabriel Esperidião. Agora, a população poderá andar em um asfalto de qualidade e com ainda mais segurança”, disse o secretário de Infraestrutura, Renato Dultra.

Além da obra na Avenida Gabriel Esperidão, a Secretaria de Infraestrutura e as empreiteiras contratadas pelo município também executaram reperfilamento e micropavimentação em outros locais.

“Pela Secretaria de Infraestrutura, já fizemos nos últimos dias o reperfilamento da Avenida Deputado Heitor de Alencar Furtado, entre as ruas Souza Naves e Miljutin Cojeg e também fizemos a micropavimentação. Também recuperamos o asfalto em trechos das ruas Minas Gerais e Antônio Felipe. Já pela empresa, os serviços foram executados na Rua Getúlio Vargas (próximo da Fatecie), Avenida Tancredo Neves e Avenida General Andrade Neves”, disse Renato.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí