Avenida Gabriel Esperidião terá ciclofaixa

A Secretaria de Proteção à Vida, Patrimônio Público e Trânsito (Seprovpat) iniciou nesta semana a pintura da nova ciclofaixa na Avenida Gabriel Esperidião. A iniciativa visa dar uma opção para que ciclistas circulem com segurança na via, considerada uma das mais importantes da cidade.



A ciclofaixa é uma faixa das vias de tráfego exclusiva para a circulação de bicicletas. Ela é delimitada por faixas (sinalização horizontal) e integrada ao trânsito de veículos, não possuindo uma barreira física para separá-la, como blocos de concreto por exemplo.

“A implantação de ciclofaixas/ciclovias faz com que um número maior de pessoas utilizem a bicicleta como meio de locomoção diário ou para praticar atividade física, o que consequentemente contribui com o meio ambiente, já que deixarão de utilizar carros/motos que poluem o ar, e também contribui com a saúde dos munícipes que praticam tal atividade”, disse o secretário de Proteção à Vida, Patrimônio Público e Trânsito, Jeferson Cattelan.

A ciclofaixa na Avenida Gabriel Espiridião terá extensão de aproximadamente 2 km, com duplo sentido de circulação, garantindo maior segurança e comodidade aos usuários da via, seja para quem utiliza a bicicleta ou automóveis.

