Banco de leite está com estoque muito baixo e precisa de doadoras

O Banco de Leite de Paranavaí está com estoque muito baixo de leite materno e pede ajuda à população para reposição. Segundo a coordenação do programa Saúde da Mulher e da Criança, o número de doadoras diminuiu consideravelmente nas últimas semanas e a quantidade de leite está sendo insuficiente para atender à demanda.

“Este leite é enviado para Maringá, onde é tratado e devolvido para a Santa Casa na quantidade e na forma adequada para ser consumido pelas crianças da UTI Neonatal. Algumas dessas crianças chegam a ficar mais de dois meses internadas, recebendo o leite que é doado para o Banco. Quando não temos leite disponível, é necessário dar o leite em pó, que infelizmente não tem as mesmas funções benéficas para a saúde da criança que o leite materno por ser uma fórmula, um leite produzido em laboratório. Por isso é tão importante que as mães que acabaram de dar à luz e tenham leite sobrando, colaborem com as doações, especialmente do colostro, que é o leite dos primeiros dias após o parto. Ele tem muitas propriedades importantes para o desenvolvimento dos bebês que estão em situação de internamento”, explica a coordenadora do Programa Saúde da Mulher, Mariana Salvadego Águila.

Por isso, a Secretaria de Saúde está pedindo que as mães que estão amamentando e ainda não têm cadastro no município, colaborem com a doação. Para doar, basta que a mãe seja saudável, não use medicamentos especiais e tenha leite sobrando após a amamentação do seu bebê.

As candidatas a doadoras podem entrar em contato através dos telefones 3423-2046 ou 99138-6683 (com whatsapp) para fazer o cadastro. “A partir daí, a equipe do município faz contato on-line, por telefone ou whatsapp, para repassar todas as orientações sobre como fazer a coleta e armazenamento correto do leite. A nossa equipe vai na casa da doadora para levar os frascos estéreis para a coleta e depois passa uma vez por semana para recolher o leite”, completa.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí