Banheiro Social terá horário ampliado, afirma secretária de Assistência Social

A Secretaria Municipal de Assistência Social divulgou, nesta sexta-feira (28/2), os dados oficiais de utilização do Banheiro Social em 2025. O projeto tem como objetivo proporcionar qualidade de vida à população em situação de rua, garantindo acesso a banho e saneamento básico, promovendo dignidade e respeito.

Em janeiro deste ano, foram registrados 113 banhos, enquanto em fevereiro o número foi de 111. O serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h.

Equipe e serviços oferecidos - O município disponibiliza uma equipe para o Serviço de Abordagem Social composta por um educador social, um assistente social e um agente de conservação. Além do banho, os profissionais realizam o cadastro dos usuários no CadÚnico e acompanham a situação de cada pessoa em situação de rua.

“Se identificamos um caso de dependência química ou alcoolismo, por exemplo, encaminhamos para o Centro de Atendimento Psicossocial - CAPS”, explicou Vanderlei Peres, coordenador do CREAS.

A secretária de Assistência Social, Letícia Leziane, anunciou que, dentro de aproximadamente 30 dias, o Banheiro Social terá horário ampliado e passará a atender também no período da tarde.

“No CREAS, já oferecemos café, chá e bolacha. No entanto, estamos estudando a possibilidade de oferecer uma refeição no horário de almoço. Se isso for viabilizado, a distribuição deve começar no segundo semestre”, afirmou.

A ampliação do atendimento é uma importante iniciativa para garantir melhores condições de higiene e assistência à população em situação de vulnerabilidade em Paranavaí.



Números gerais de atendimentos:

- Agosto a dezembro de 2021: 172

- 2022: 706

- 2023: 1.180

- 2024: 909

- 2025: 224 (até o momento)



Totalizando 3.191 banhos desde o início do projeto, em agosto de 2021.

