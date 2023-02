Biblioteca Municipal Júlia Wanderley está fechada temporariamente para reforma

A Prefeitura de Paranavaí, através da sua Fundação Cultura, comunica a toda a população que a Biblioteca Municipal Júlia Wanderley, situada na Praça Rodrigues Ayres de Oliveira (Praça do Teatro) está fechada temporariamente devido as obras de reforma do seu espaço e entorno, conforme a Portaria nº 01/2023 - FCP publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 26 de janeiro.

Os usuários que precisarem fazer estudos, pesquisas ou empréstimos de livros podem utilizar a Biblioteca Cidadã Boulivar Penha, situada na Rua Washington Picorelli, s/n – Praça Thaisa Romero Dias – Conjunto Tânia Mara (Vila Operária). A Biblioteca Cidadã funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h.

As pessoas que precisam devolver livros que já estavam emprestados podem fazer a devolução nos próximos dias na recepção da Fundação Cultural.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí