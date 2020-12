As agências dos Correios de Paranavaí iniciaram nesta sexta-feira, dia 18 de dezembro, a entrega dos mais de 48,5 mil boletos do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) 2021. A expectativa do município é de que os contribuintes aproveitem a liberação do 13º salário para pagar o imposto com o maior percentual de desconto.



Boletos do IPTU 2021 começaram a ser entregues pelos Correios





Confira as condições de pagamento, prazos e descontos do IPTU, taxa de combate de incêndio, taxa de conservação de vias e contribuição de custeio de iluminação pública:

Em parcela única - Até 15 de janeiro => 10% de desconto - Até 12 de fevereiro => 5% de desconto - Até 12 de março => 3% de desconto

Parcelamento - Em 10 vezes sem desconto, sendo que o último vencimento não poderá ser superior a 31 de outubro.

Isenção

- Pedidos de isenção => até 30 de setembro

Quem tem direito a pedir isenção?

Idosos com mais de 65 anos, viúvos, aposentados e pensionistas que tenham uma renda individual de até dois salários mínimos, sejam proprietários de um único imóvel e residam no local, podem pedir a isenção do pagamento da taxa de IPTU. O mesmo vale para deficientes físicos e portadores de doenças especiais (com renda individual de até três salários mínimos), imóveis com até 70 m² (que não seja apartamento e com renda familiar de até dois salários mínimos) e imóveis localizados em área de erosão num raio de 100 metros.

Coleta de Lixo

- Pagamento à vista com 3% de desconto, até o dia 15 de janeiro - Para pagamento sem desconto, a taxa de coleta de lixo será enviada automaticamente para a Sanepar e parcelada em até 8 vezes para pagamento junto com a fatura de água

O que fazer se não receber o boleto em casa?

Os contribuintes que não receberem o boleto em casa até o dia 10 de janeiro devem entrar no site do município e imprimir a segunda via. “Estamos em um período de pandemia e não podemos permitir que uma grande quantidade de pessoas estejam na prefeitura. Em anos normais são centenas de atendimentos diariamente, mas agora isso não é mais possível. A opção que deixamos é a impressão de segunda via pelo site da prefeitura, evitando que as pessoas precisem sair de casa”, explicou o secretário de Fazenda, Gilmar Pinheiro.

Pagamento só nos bancos credenciados

Desde 2017, os bancos precisam estar credenciados junto ao município para poderem receber tributos como o IPTU. Em Paranavaí, as casas lotéricas e cinco bancos – o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, Santander, Sicoob e Sicredi – estão credenciados para receber os pagamentos, por isso o contribuinte deve procurar uma destas opções para pagar seus boletos do IPTU 2020.

O Banco do Brasil oferece também a opção de pagamento nos Terminais de Auto Atendimento com cartão de débito de qualquer banco. Assim, mesmo quem não tem

conta no Banco do Brasil ou tem cartão de outro banco que não está credenciado para receber o IPTU, pode fazer o pagamento nos caixas eletrônicos com tranquilidade.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí