Boletos do IPTU 2023 serão entregues na 2ª quinzena de março. Primeiro vencimento será em 10 de abril

Muita gente tem estranhado e perguntado por aí: quando chega o meu boleto do IPTU 2023? Habitualmente, a entrega do documento é realizada entre os meses de dezembro e janeiro através dos Correios, mas, desta vez, a Prefeitura informa que só vai começar a entregar os boletos aos munícipes na segunda quinzena do mês de março. Com isso, o primeiro vencimento do imposto ficará fixado para o dia 10 de abril.

Segundo o secretário municipal de Fazenda Pública, Gilmar Pinheiro, o atraso na entrega dos boletos se deve à implantação do novo sistema de dados da Prefeitura. “Nossas equipes de tributos estão na fase de migração dos dados para a nova plataforma. É um processo bastante trabalhoso e minucioso. Precisamos conferir todas as bases de cálculo, fórmulas aplicadas, tudo para não prejudicar nenhum munícipe. Por conta disso, ainda não foi possível finalizar o lançamento dos valores do IPTU 2023 no novo sistema e confeccionar os boletos para pagamento em tempo hábil”, explica.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí