Boletos do IPTU serão entregues na 2ª quinzena de fevereiro; Primeiro vencimento será em 12 de abril

Repetindo o que foi feito em 2023, o município de Paranavaí vai distribuir os boletos do IPTU em data diferente. Ao invés de receber o documento entre os meses de dezembro e janeiro, como era de hábito, os munícipes terão o boleto em mãos apenas a partir da segunda quinze de fevereiro.

“Os boletos ainda estão em fase final de confecção, restam apenas alguns ajustes com a gráfica. O cálculo do IPTU já está pronto, inclusive com os lançamentos já disponibilizados pela internet. As parcelas com desconto de 10% no IPTU e 3% na coleta de lixo vencem no dia 12 de abril. As primeiras parcelas do parcelamento, para quem optar por esta modalidade, também terá a mesma data”, explica o secretário de Fazenda, Gilmar Pinheiro.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí