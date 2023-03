Cadastramento para o Programa Minha Casa Minha Vida começa na segunda-feira

A Prefeitura de Paranavaí iniciou nesta quinta-feira (2/3) a entrega de senhas para o atendimento das famílias interessadas em se cadastrar no Programa Minha Casa Minha Vida. “Ao pegar uma senha, a pessoa já leva um comunicado com a listinha dos documentos necessários para trazer no dia e hora marcados para fazer o cadastro. Mas não é necessário se apressar e ficar em longas filas para pegar as senhas. O cadastramento começa na segunda-feira, mas estaremos distribuindo senhas e fazendo os cadastros por tempo indeterminado”, explica a assistente social da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Pauline Machado.

Pauline explica ainda que, “a princípio, não há nenhum loteamento com casas em construção no município para serem entregues. Mas o Governo Federal lançou novamente o Minha Casa Minha Vida e precisamos ter uma demanda mínima para poder pleitear os investimentos e atender à população. Nosso último cadastro no Programa foi feito entre 2009 e 2016. Desde então, as regras mudaram, muitas famílias já foram contempladas com as casas próprias e outras estão com o cadastro desatualizado. Por isso, decidimos por já começar esse cadastramento e deixar tudo pronto para quando tivermos as casas disponíveis para entregar”.

No dia e hora marcados para fazer o cadastro, o responsável pela família deve ir até a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano portando: RG e CPF do responsável familiar e do cônjuge; Certidão de Nascimento, Casamento ou Averbação de Divórcio; Comprovante de Residência atualizado; Comprovante de Renda; Comprovante de Inscrição no CadÚnico (cópia da Folha Resumo); e Certidão de Nascimento dos dependentes menores de 18 anos.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí