Cadastro de pretensão de vagas na Educação Infantil será realizado on-line a partir do dia 19

A partir do próximo dia 19 de novembro, a Secretaria Municipal de Educação disponibiliza o cadastro on-line de pretensão de vagas para os CMEIs (Centros Municipais de Educação Infantil) e CEIs (Centros de Educação Infantil) conveniados para o ano letivo de 2022. As pretensões de vagas podem ser feitas para as turmas da Educação Infantil (Berçário I e II, Maternal I e II, e Infantil 4 e 5). O cadastro ficará disponível até o dia 24 de novembro e poderá ser realizado através do celular ou qualquer outro dispositivo com acesso à Internet.

Para o ano letivo de 2022 serão ofertadas 889 novas vagas na Educação Infantil, sendo 694 novas vagas para crianças de 6 meses a 3 anos de idade, e 195 novas vagas para crianças de 4 e 5 anos.

“Como ainda continuamos em período de pandemia de Covid-19, optamos por repetir o modelo do ano passado e realizar o cadastro de pretensão de vagas on-line, para evitarmos aglomerações e garantirmos a segurança dos pais e responsáveis. Lembrando que os alunos que já estão matriculados nos CMEIs e CEIs terão vaga garantida na série seguinte, conforme recomenda a Legislação. Estes alunos não precisam realizar o cadastro de pretensão de vagas”, explica a secretária de Educação, Adélia Paixão.

Para realizar o cadastro de pretensão de vagas, os pais ou responsáveis precisam acessar o site da Prefeitura. Já na parte superior do site aparecerá a opção “Pretensão de Vaga na Educação”, na área de Acesso Rápido. Basta clicar neste botão e preencher o formulário com os dados solicitados. É importante frisar que um dos campos obrigatórios do formulário é o número do Cartão SUS da criança. Também é fundamental que seja informado um número de telefone atualizado para contato.

Depois de concluir o preenchimento do formulário on-line, será gerado um protocolo com as informações sobre a pretensão realizada, o que garante a conclusão do processo. De posse do protocolo, basta aguardar o contato telefônico da equipe da Secretaria Municipal de Educação ou da instituição de ensino, quando será agendada a data e horário de entrega da seguinte documentação para a conclusão da pretensão de vaga: cópia do Cartão SUS e da Certidão de Nascimento da criança; fatura da Copel atualizada (no máximo dos últimos 2 meses); cópia do comprovante de renda familiar (folha resumo do Cadastro Único ou Declaração de Renda acompanhada de comprovante); cópia do CPF e RG do responsável.

As famílias vulneráveis, que não possuem acesso à Internet, poderão entrar em contato com a Secretaria Municipal de Educação até o dia 24 de novembro para receber ajuda com o cadastro. O telefone de contato é o (44) 3423-6313, falar com José ou Ana.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí