Câmara aprova projeto do Município que institui auxílio equipamento para Guarda Municipal

O município de Paranavaí enviou recentemente à Câmara de Vereadores o Projeto de Lei 06/2022 que institui o auxílio equipamento para os servidores da Guarda Municipal. Na última segunda-feira, dia 7/3, o projeto foi aprovado em segunda votação e agora será sancionado pelo prefeito KIQ.

O auxílio tem como finalidade permitir que os guardas possam adquirir equipamentos e acessórios de proteção individual e segurança. O auxílio de R$ 2,3 mil será pago ainda no exercício de 2022, num prazo de até 90 dias. Para os próximos anos, o pagamento ficará fixado no último dia útil do mês de janeiro.

“Os guardas investiam recursos próprios para a aquisição de equipamentos especiais de segurança. Exemplificando, equipamentos como botas táticas, coldres, embornal de saque rápido, cinto tático, porta carregador, colete tático e entre outros eram comprados pessoalmente pela GM. Agora, com este auxílio aprovado, eles terão melhores condições para investir nestes equipamentos para a própria segurança. Com os guardas equipados da melhor maneira possível, quem ganha é a população”, afirmou o secretário de Proteção à Vida, Patrimônio Público e Trânsito, Matheus Buchner.

Na sessão de segunda-feira, alguns guardas municipais estiveram no plenário da Câmara para acompanhar a votação. “Foi muito especial para os guardas acompanharem a sessão e receberem em primeira mão a notícia da aprovação do projeto. Percebemos alguns questionamentos sobre a presença da GM, mas esse foi o único motivo pelo qual eles estiveram lá”, finalizou o secretário.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí