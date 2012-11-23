Início

Câmara aprova projeto que regulamenta uso de patinetes elétricos em Paranavaí

Publicado em 27 de Maio de 2026

  

Os vereadores da Câmara de Paranavaí aprovaram por unanimidade, na sessão ordinária desta segunda-feira (25), em primeiro turno, o Projeto de Lei n.º 201/2025, que estabelece regras para a circulação, segurança e fiscalização de patinetes elétricos no município. A proposta define limites de velocidade, torna obrigatório o uso de capacete, proíbe a condução por menores de 16 anos, o transporte de passageiros, o uso de fones de ouvido e a condução sob efeito de álcool ou substâncias psicoativas.

O projeto também delimita quais equipamentos são enquadrados como patinetes elétricos para fins de regulamentação municipal. A definição segue os parâmetros estabelecidos pela Resolução CONTRAN n.º 996/2023, que classifica como equipamento de mobilidade individual autopropelido os veículos com potência máxima de até 1.000 watts, velocidade de fabricação limitada a 32 km/h, largura de até 70 centímetros e distância entre eixos de até 130 centímetros.

A matéria aprovada com emenda do vereador Professor Carlos, assinada também pelos parlamentares Gabriel Luiz, Mancha da Saúde, professora Cida Gonçalves e Josival Moreira, reforça a fiscalização da chamada “Lei Seca” para usuários de patinetes elétricos, prevendo apreensão do equipamento, interrupção da condução e encaminhamento à autoridade policial quando houver configuração de crime de trânsito.

“Desde o início desta legislatura busco a regulamentação de tão importante assunto. Em razão da ausência de iniciativa para a proposição, indiquei ao prefeito, que, acolheu e encaminhou o projeto em trâmite”, disse professor Carlos.

A regulamentação surge em um momento de crescente utilização desses equipamentos e após acidentes fatais registrados em diferentes cidades brasileiras, evidenciando a necessidade de normas que garantam a segurança dos usuários, pedestres e demais condutores. O projeto também prevê penalidades para infrações, fiscalização pela Diretoria de Trânsito e Guarda Municipal, além de campanhas permanentes de educação para o trânsito.

Fonte: Câmara Municipal de Paranavaí






Design by Gustavo Picoloto