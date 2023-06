Câmara de Paranavaí aprova fim do recesso parlamentar de julho

Os vereadores aprovaram por unanimidade, nesta semana, a emenda à Lei Orgânica de Paranavaí, que acaba com o recesso parlamentar, que compreende do período de 17 de julho a 1º de agosto.

A matéria apreciada em primeira discussão é de autoria do presidente da Câmara, Luís Paulo Hurtado, e co-assinada pelos vereadores Leônidas Fávero Neto, Fernanda Zanatta, Amarildo Costa e Zenaide Borges.

Em sua justificativa, o presidente da Câmara explicou que o recesso do meio do ano é necessário para os deputados federais e estaduais, que aproveitam este período para visitarem suas regiões, atender prefeitos, vereadores, e suas bases eleitorais, o que diferencia dos vereadores. “Nós já estamos aqui, vivenciamos o dia a dia na nossa cidade, e não precisamos deste recesso. Ademais, se todos os trabalhadores, laboram o ano todo e têm 30 dias de férias, porque nós, vereadores, que fomos eleitos pela população e somos pagos por ela, teríamos este privilégio. Se queremos mudanças é essencial darmos exemplo à população”, disse Luís Paulo.

Como se trata de emenda à Lei Orgânica, a proposta além de precisar de no mínimo sete votos favoráveis, só volta a ser discutida após 10 dias da primeira votação.

Se aprovada, os parlamentares não terão recesso no próximo mês, pois a emenda à Lei Orgânica já passa a vigorar na data de publicação, e o recesso ficará somente do dia 23 de dezembro a 1º de fevereiro do ano seguinte.

Fonte: Câmara Municipal de Paranavaí