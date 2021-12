Câmara de Paranavaí faz a maior devolução de recursos financeiros aos cofres do Executivo em toda a sua história

A Câmara Municipal de Paranavaí, sob a presidência do vereador, Leônidas Fávero Neto, com o empenho de todos os demais parlamentares e servidores, fechará o ano de 2021 com a devolução em dinheiro de R$ 736.322,47, é a maior economia realizada pelo Legislativo em toda a sua história.

“Com austeridade e responsabilidade administrativa, realizamos uma gestão profícua, pautada na eficiência e zelo com o recurso público, o que possibilitou expressiva economia e, agora, R$736.322,47 estará disponível ao Executivo para investimentos em políticas públicas à toda a população.” destacou o presidente Leônidas.

Entenda a Devolução

Os recursos do Poder Legislativo provêm do duodécimo que a Câmara recebe mensalmente do Município. Em Paranavaí, mesmo recebendo valor aquém do que determina a Constituição Federal e tendo realizado todas as atividades legislativas, ainda assim, houve sobra de recursos, que possibilitou a devolução do montante.

Assim, o Doutor Lêonidas agradece os vereadores, em especial, a mesa diretora e deseja a todos um excelente Natal e um próspero ano novo.

Fonte: Câmara Municipal de Paranavaí