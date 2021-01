Câmara de Paranavaí lamenta morte de Gil Júlio

A Câmara Municipal de Paranavaí emitiu nota de pesar pelo falecimento do ex-presidente e ex-vereador da Casa de Leis, Gildário Júlio Santos, mais conhecido como Gil Júlio, ocorrido nesta sexta-feira, 15, próximo ao meio-dia, de infarto, aos 60 anos.

“Lamentamos o falecimento do ex-vereador Gil Júlio, que deixa seu legado como homem público e ligado as causas assistenciais. E externamos nossos sinceros sentimentos por esta perda, em especial a seus familiares, aos quais Deus possa confortar neste momento tão difícil”, disse o presidente da Casa de Leis, vereador Leônidas Fávero Neto, em nome de todos os parlamentares e servidores.



Gil Júlio





Gil foi eleito no pleito de 2008 pelo Partido da República (PR), com 1.184 votos.

Na Câmara, além de presidente no biênio (2009/2010), teve forte atuação nas Comissões Permanentes, em especial a de Saúde. No final de 2010, assumiu a Secretaria Municipal de Saúde, na gestão do então prefeito Rogério Lorenzetti. Também foi fundador do Projeto Vida Total.

Nascido no dia 22 de dezembro de 1960, filho de Júlio Luís dos Santos e Joana Gomes dos Santos, Gil deixa a esposa, Elisabete Gonçalves da Silva Santos e os filhos Ane Caroline, Augusto César e Aline Cristine.

O velório acontece neste sábado, 16/1, a partir das 08 horas, na Capela do Prever e o sepultamento está marcado para às 15 horas no Cemitério Central.

Fonte: Câmara Municipal de Paranavaí