Câmara decreta retomada parcial do público nas Reuniões Ordinárias

Considerando a diminuição dos casos de Covid-19 em Paranavaí e o avanço da vacinação da população. A Câmara Municipal de Paranavaí em conjunto com a Mesa Diretora da Casa decretou a retomada da presença de público de maneira parcial nas sessões ordinárias e audiências públicas.

O cidadão que desejar acompanhar presencialmente as reuniões poderá inscrever-se previamente através do telefone (44) 3421-4200 ou no endereço eletrônico cmparanavai@cmparanavai.pr.gov.br. Será reservado o limite de 15 vagas.

Além disso, haverá checagem de temperatura. Devendo estes serem orientados a permanecerem sentados durante as atividades legislativas. Obrigatório o uso de máscaras de proteção facial e de produtos para higienização das mãos, bem ainda, o distanciamento entre as pessoas.

Com objetivo de garantir a transparência dos trabalhos legislativos e publicidade dos atos, as sessões ordinárias e extraordinárias continuarão sendo transmitidas via radiodifusão e “live” no “Facebook”.

O Poder Legislativo de Paranavaí, atenta-se a tudo o quanto vem ocorrendo no município, no Estado do Paraná, no Brasil e no mundo para prevenção da infecção que ainda persiste, e deve colaborar ao máximo com os demais órgãos na implementação das medidas protetivas.

Fonte: Câmara Municipal de Paranavaí