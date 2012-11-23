Câmara homenageia 60 anos do curso de Pedagogia da Unespar

A Câmara Municipal de Paranavaí concedeu, na noite desta segunda-feira (11), a Moção de Aplauso n.º 02/2026 ao colegiado do curso de Pedagogia da Universidade Estadual do Paraná – campus de Paranavaí, em reconhecimento aos 60 anos de atuação na formação de educadores e no fortalecimento da educação pública da região noroeste do Paraná.

A homenagem, de autoria do vereador Professor Carlos, aprovada por unanimidade, reuniu autoridades, professores, acadêmicos, servidores e representantes da comunidade acadêmica.

Durante seu pronunciamento, o vereador destacou a trajetória histórica do curso e o papel social da universidade pública. “Celebrar esta história é reconhecer uma instituição que ajudou a formar gerações de educadores comprometidos não apenas com o ensino, mas com a transformação social”, afirmou. O parlamentar também reforçou a defesa da educação pública gratuita e de qualidade. “A educação pública não é gasto, é investimento social, civilizatório e democrático”, declarou.

A diretora da Unespar, Maria Antônia Ramos Costa, agradeceu a homenagem e ressaltou a relevância histórica do curso de Pedagogia para a instituição. “O curso nasceu junto com a FAFIPA e representa toda a qualidade e todo o compromisso que a universidade tem com o processo de educação da nossa população, não só de Paranavaí, mas de toda a região”, destacou. Ela ainda enalteceu o trabalho dos docentes e acadêmicos. “Todos nós trabalhamos com extrema seriedade, competência e dedicação para que essa universidade seja reconhecida em todo o Paraná”, afirmou Maria Antônia.

Já a coordenadora do curso de Pedagogia, Lucinéia Maria Lazaretti, enfatizou o impacto regional da formação oferecida pela universidade. Segundo ela, cerca de dois mil profissionais já passaram pelo curso ao longo das seis décadas. “Uma universidade não forma apenas profissionais, ela forma pessoas, impacta e contribui com o desenvolvimento regional”, pontuou.

Em discurso marcado pela emoção, Lucinéia também destacou a importância da pedagogia como instrumento de transformação social. “A pedagogia é o mais apaixonante de todos os ofícios. Ela produz humanidade e emancipação”, afirmou. Ao encerrar sua fala, citou o escritor uruguaio Eduardo Galeano e comparou os educadores a “um mar de fogueirinhas” que iluminam a sociedade por meio do conhecimento e da educação pública.

Criado em 1966, ainda na então Faculdade Estadual de Educação, Ciências e Letras de Paranavaí (FAFIPA), o curso de Pedagogia consolidou-se como uma das principais referências na formação de educadores da região, atuando na formação de professores, gestores escolares, coordenadores pedagógicos e profissionais da educação em diversos municípios do Paraná.

Fonte: Câmara Municipal de Paranavaí