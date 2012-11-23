Câmara homenageia Merciliana Souza com a Medalha Dr. José Vaz de Carvalho

A Câmara Municipal de Paranavaí realizou, na noite desta segunda-feira (13), sessão solene para a entrega da Medalha do Mérito do Trabalho e Reconhecimento Administrativo Dr. José Vaz de Carvalho, proposta pela vereadora Maria Clara Gomes, à servidora pública Merciliana Aparecida dos Santos Souza, conhecida como Ana Souza.

Natural de São Carlos do Ivaí, Ana Souza construiu uma trajetória marcada pela atuação em defesa da causa animal. Antes de ingressar no serviço público, participou de ações voluntárias e foi uma das fundadoras da Associação Protetora dos Animais (APRA). À frente da Gerência de Zoonoses e Bem-Estar Animal de Paranavaí, contribuiu para a estruturação de políticas públicas voltadas ao controle populacional de cães e gatos, ao combate aos maus-tratos, à educação para a posse responsável e à implantação do programa municipal de castração.

Ao justificar a homenagem, a vereadora Maria Clara destacou que a trajetória da homenageada vai além da atuação profissional.

"Hoje nós não estamos aqui reconhecendo apenas uma profissional capacitada. Estamos reconhecendo uma mulher que colocou o coração em tudo o que fez. Nem sempre havia todos os recursos necessários, mas nunca faltaram empenho, criatividade e compromisso. Há pessoas que ocupam um cargo e há pessoas que deixam um legado para essa cidade. Essa homenagem representa a gratidão da cidade de Paranavaí por alguém que entendeu que servir é, acima de tudo, cuidar", afirmou.

Durante a solenidade, a filha da homenageada, Camila, também prestou uma breve homenagem à mãe, ressaltando o orgulho da família pela história construída ao longo dos anos.

"Hoje esta medalha é da Câmara, mas a nossa vem da alma e acontece todos os dias, por tudo o que você representa para nós. Obrigada por ser essa mulher forte, íntegra e inspiradora", declarou.

Emocionada, Merciliana agradeceu à Câmara Municipal, à autora da proposição e a todos que participaram de sua caminhada profissional. Ela lembrou das dificuldades enfrentadas no início do trabalho e ressaltou que a construção das políticas públicas para a proteção animal foi resultado do esforço coletivo.

"Receber essa homenagem é motivo de muita emoção. Foi um trabalho feito com muita dedicação e nós sofremos muito para chegar onde chegamos. Nem sempre foi fácil, mas sempre tivemos o propósito de construir algo concreto para transformar a realidade da causa animal [...] essa homenagem não é só minha. Ela pertence a cada pessoa que caminhou ao meu lado, aos servidores da Vigilância Sanitária, da Secretaria Municipal de Saúde, aos parceiros de trabalho e à minha família. Ninguém faz nada sozinho", proferiu.

E encerrou sua fala reforçando a importância da proteção animal como expressão de respeito à vida: "Quem ama e respeita um animal é capaz de amar e respeitar qualquer vida. O respeito que as pessoas têm pelos animais diz muito sobre quem elas são.

Fonte: Câmara Municipal de Paranavaí