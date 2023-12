Câmara presta homenagem à Unipar

Instalada há quase 30 anos em Paranavaí, a Universidade Paranaense, Unipar – Campus Paranavaí, instituição de ensino superior que desempenha um papel fundamental na formação acadêmica e profissional, recebeu na noite desta quarta-feira (13/12), moção de aplausos em razão da premiação de "Polo Mais Querido entre Todos os do Paraná”.

“[...] fazer o cotidiano já é difícil com tantas barreiras, tantas dificuldades. Imagina fazer o diferencial pra chegar ao topo e ser premiada, como é o caso da nossa querida Unipar de Paranavaí. [...] E quero fazer uma menção a então diretora e muito merecedora desta homenagem, professora Edwirge Vieira Franco, [...] estendendo-a também a todos desta renomada instituição”, justificou a autora da honraria, vereadora professora Cida Gonçalves que entregou à psicopedagoga e coordenadora do Programa Institucional de Atenção aos Estudantes, PIAE, Cristiane Ferreira de Mello, representante da Unipar.

Ponto de referência pela excelência na educação e pelo relacionamento e envolvimento com a comunidade, devido aos importantes projetos sociais ligados à pesquisa, à extensão universitária e à área artística, que contribuem significativamente para o desenvolvimento educacional, cultural e social, bem como parceiro em projetos que visam o progresso e o bem-estar de Paranavaí, colaborando ativamente em iniciativas que abrangem desde questões ligadas à saúde até o empreendedorismo local, o Campus de Paranavaí foi o terceiro fundado no Estado e possui uma área de 14 mil metros quadrados, com um rol de 11 cursos de graduação presencial, 10 semipresencial, 51 de educação à distância e 11 cursos de pós-graduação.

Fonte: Câmara Municipal de Paranavaí