Caminhada Fotográfica Cidade Poesia acontece dia 31 no Bosque Municipal

A Prefeitura de Paranavaí promove, no dia 31 de janeiro (sábado), mais uma edição da Caminhada Fotográfica Cidade Poesia. A proposta é reunir interessados em fotografia, estimular o encontro entre participantes, a troca de ideias e técnicas e incentivar novos olhares sobre os espaços do município.

A caminhada será realizada no Bosque Municipal, com início às 8h, e é aberta a pessoas a partir de 12 anos, com ou sem experiência em fotografia.

Os participantes podem utilizar qualquer tipo de equipamento para captação de imagens, como câmeras profissionais, semiprofissionais, amadoras ou celulares. Menores de idade deverão, obrigatoriamente, estar acompanhados por um responsável.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até o dia 26 de janeiro, por meio de formulário on-line. Para participar, basta preencher o formulário disponível no link: https://forms.gle/EE5NXBwhfTsnBpCm7

A Caminhada Fotográfica Cidade Poesia é uma realização da Prefeitura de Paranavaí, por meio de parceria entre a Fundação Cultural e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí